Патриотический квиз для воспитанников молодежных центров прошел в Солнечногорске

В «Добро.Центре» Солнечногорска состоялся военно-патриотический квиз для работников и воспитанников молодежных центров Подмосковья. Участники проверили свои знания военной истории, героических событий, символики и традиций.

Перед началом состязаний активисты «Добро.Центра» познакомили гостей из Волоколамска, Клина и Лотошина со своей работой. Участники подробно рассказали о мероприятиях в рамках акции «Мира добрых дел»: в течение года добровольцы регулярно приезжают в реабилитационные центры для детей и взрослых, где организуют развлекательные программы, образовательные занятия и творческие мастер-классы.

«Министерство информации и молодежной политики Московской области порекомендовало наш центр как площадку для проведения такой встречи. Главная ее цель — наладить взаимодействие между молодежными центрами, волонтерами для участия в социальных проектах. Это одна из основных задач развития молодежной политики не только в регионе, но и в целом по стране», — сказала исполняющая обязанности директора Молодежного центра «Подсолнух» Елена Прищемихина.

После знакомства команды приступили к заданиям. Квиз разработала и провела начальник отдела патриотического воспитания Молодежного центра «Подсолнух» и победитель регионального конкурса «Лучший по профессии в сфере работы с детьми и молодежью» Светлана Ловцева. Участники продемонстрировали знания геральдики, военных песен, исторических битв, включая Куликовскую битву и операцию «Тайфун» времен Великой Отечественной войны.

В результате первое место досталось команде из Клина, второе — представителям из Волоколамска. Участники из Солнечногорска стали третьими. Мероприятие завершилось круглым столом и дружеским чаепитием. В непринужденной атмосфере участники поделились практическим опытом и наметили планы совместных мероприятий.

«Встреча прошла интересно и плодотворно. Коллеги рассказали о своей общественной деятельности по разным направлениям, в том числе о патриотическом воспитании детей и подростков, организации встреч с участниками специальной военной операции. Мы зарядились эмоциями и идеями, которые будем реализовывать для нашей молодежи и на благо Подмосковья», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

Следующую встречу планируют провести в феврале.