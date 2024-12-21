Патриотический крок памяти Героя СССР Михаила Машинцева прошел в Химках

Серия патриотических уроков в честь 115-летия со дня рождения Героя СССР Михаила Машинцева прошла в городском округе. Он жил в Химках и отличился в годы Великой Отечественной войны.

Одно из мероприятий провели в спортивном комплексе «Новые Химки». Для посетителей провели лекцию, игру-викторину, а также показали видеообращение муниципального депутата Галины Болотовой.

«Машинцев умело организовал форсирование Одера, захват и удержание плацдарма на его левом берегу в районе населенного пункта Ауритц. Удерживая рубеж до подхода основных сил, отразил с бойцами пять контратак противника, способствуя переправе других подразделений полка» — поделилась Галина Болотова.

Михаил Машинцев получил звание Героя Советского Союза после окончания Великой Отечественной войны.

Урок провели в рамках патриотического проекта под лозунгами «Успех в единстве поколений!» и «Сохраняя прошлое — защищаем будущее!». Он действует в Химках с начала июля и создан для того, чтобы увековечить память прадедов и сформировать любовь к Родине.

«Для жителей нашего округа регулярно проводят разнообразные историко-патриотические активности — встречи с героями СВО, кинопоказы, лекции, выставки и многое другое», — подчеркнула муниципальный депутат Юлия Ишкова.

С начала июля провели более 500 мероприятий. Об этом сообщил председатель Совета Александр Васильев. Вместе с химчанами в акциях принимают участие волонтеры, активисты, общественники и депутаты, в том числе Ольга Игнатьева, Владимир Суслов и многие другие.