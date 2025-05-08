Патриотический флешмоб прошел в Волоколамске

Мероприятие прошло у мемориала героям-панфиловцам. В нем приняли участие волонтеры, участники «Движения первых» и юнармейцы. К инициативе также присоединились глава округа Наталья Козлова и детутат Государственной думы Сергей Колунов.

«Волоколамск храбро и самоотверженно противостоял врагу в годы Великой Отечественной войны. Сегодня подвиг героев служит ярким примером для участников специальной военной операции. Они с честью исполняют свой воинский долг перед Отечеством. Это и есть связь поколений!» — сказала Наталья Козлова.

После мероприятия все возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.