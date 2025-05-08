Патриотический флешмоб прошел в Волоколамске

Фото: Пресс-служба администрации Волоколамского округа

Волоколамск принял участие в патриотической эстафете «Герои Отечества — связь поколений». Активисты выстроились в букву V, символизирующую Победу.

Мероприятие прошло у мемориала героям-панфиловцам. В нем приняли участие волонтеры, участники «Движения первых» и юнармейцы. К инициативе также присоединились глава округа Наталья Козлова и детутат Государственной думы Сергей Колунов.

«Волоколамск храбро и самоотверженно противостоял врагу в годы Великой Отечественной войны. Сегодня подвиг героев служит ярким примером для участников специальной военной операции. Они с честью исполняют свой воинский долг перед Отечеством. Это и есть связь поколений!» — сказала Наталья Козлова.

После мероприятия все возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы. В Подмосковье проведут более 6000 мероприятий.

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