Патриотический флешмоб ко Дню России прошел в Реутове

Праздничный флешмоб «Моя Россия» прошел в школе № 1 в Реутове. На праздник пригласили муниципальных депутатов, в том числе Геннадия Коконина.

Мероприятие провели в рамках патриотического проекта «Успех в единстве поколений». Более 100 школьников из трех образовательных учреждений приняли в нем участие. Дети, педагоги и гости исполнили песни, вовлеклись в мастер-классы и квесты. Ребята украсили матрешек, запустили бумажные самолеты и разгадали загадки, связанные с культурой России.

«Мы специально подготовили программу, где через творчество и игру дети смогли прочувствовать любовь к Родине. Завершился праздник квестом, в ходе которого ребята должны были определить девиз мероприятия — „Моя Россия, моя страна“», — рассказала начальник лагеря Анна Северинова.

В Реутове сложилась добрая традиция проведения патриотических мероприятий. В течение года школьники участвуют в акциях памяти, встречах с ветеранами и тематических фестивалях.