Патриотический флешмоб ко Дню России прошел в Лосино-Петровском

Мероприятие прошло на Петровском бульваре. Инициатором стала член партии Елизавета Дымковская.

Участие приняли молодежные общественные организации Лосино-Петровского. Они выстроились в форме российского триколора, исполнили патриотические песни и развернули огромный флаг России.

«Мы хотели создать мероприятие, которое бы позволило молодежи проявить свою любовь к Родине, почувствовать себя частью чего-то большего и показать, что будущее России — в руках молодых, активных и патриотически настроенных людей», — прокомментировала Елизавета Дымковская.

Ко Дню России в округе провели и другие праздничные события. Это концерты, выставки и спортивные мероприятия.

«Партия „Единая Россия“ всегда поддерживала и будет поддерживать инициативы, направленные на патриотическое воспитание молодежи. Мы видим, что у молодежи есть огромный потенциал, и наша задача — создать условия для его реализации», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.