Патриотический флешмоб к 80-летию Победы прошел в Коломне

Во время войны Коломна была ключевым местом, где создавались артиллерийские и стрелковые подразделения, а также группы народного ополчения. Заводы переоборудовали под выпуск оборонной продукции. В городе обустроили около 30 госпиталей. Свыше 20 тысяч жителей Коломны отправились на фронт, из них половина не вернулась, отдав свои жизни за защиту Родины.

«Наш долг — продолжить дело воинов-освободителей, обеспечить благополучие и безопасность нашей Отчизны», — подчеркнул руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья в Коломне Алексей Каратеев.