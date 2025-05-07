Патриотический флешмоб к 80-летию Победы прошел в Коломне

Городской округ Коломна присоединился к масштабной патриотической акции «Герои Отечества — связь поколений!». В память о павших в Великую Отечественную войну солдатах юные жители муниципалитета выстроились в Мемориальном парке, образовав букву V.
Во время войны Коломна была ключевым местом, где создавались артиллерийские и стрелковые подразделения, а также группы народного ополчения. Заводы переоборудовали под выпуск оборонной продукции. В городе обустроили около 30 госпиталей. Свыше 20 тысяч жителей Коломны отправились на фронт, из них половина не вернулась, отдав свои жизни за защиту Родины.
«Наш долг — продолжить дело воинов-освободителей, обеспечить благополучие и безопасность нашей Отчизны», — подчеркнул руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья в Коломне Алексей Каратеев.
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