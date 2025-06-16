Патриотический фестиваль «Защитники Отечества» прошел в Коломне

Молодежную патриотическую игру провели в селе Бояркино в городском округе Коломна. Она состоялась в рамках фестиваля «Защитники Отечества».

Мероприятие организовали Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья и Фонд Победы. Игру приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В состязаниях поучаствовали 250 добровольцев от семи до 20 лет. Они представили более 15 городских округов Московской области.

Команды преодолели испытания на тематических локациях, освоили азы начальной военной подготовки, тактической медицины, стрельбы, плетения маскировочных сетей, фрироупа, метания ядра и других дисциплин.

«Фестиваль объединяет самые интересные и ходовые практики патриотического воспитания молодежи. В игре нет победителей и проигравших, здесь главное командная работа, взаимопомощь и товарищество», — отметила один из авторов проекта Елизавета Федорова.