Патриотический фестиваль ко Дню народного единства прошел в Красногорске

Фестиваль #СВОЙГЕРОЙ состоялся 4 ноября в ДК «Подмосковье» в Красногорске. В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что мероприятие объединило свыше тысячи участников, включая гостей из Рязанской, Тульской и Калужской областей.

«Фестиваль объединил талантливых людей, в том числе авторов, которые прошли через СВО и сегодня представляют свое творчество. Культура не только переносит нас в уникальный мир искусства, но и поднимает дух, делая нас сильнее», — сказал заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков.

Участники представили картины, песни, стихи, танцевальные и театральные номера. На церемонии открытия выступил хор Сретенского монастыря, исполнивший гимн фонда «Защитники Отечества». Завершился фестиваль выступлением Дениса Майданова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил единство россиян в поддержке защитников Отечества и их семей, силу многонациональной культуры страны и ее традиций.