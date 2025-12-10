Патриотический фестиваль «Белые крылья памяти» прошел в Наро-Фоминске

Мероприятие посвятили контрнаступлению советских войск под Москвой и памяти героев. Фестиваль объединил творческие силы Подмосковья и Калужской области, чтобы общими усилиями беречь нашу историческую память.

Тринадцать лет назад «Белые крылья памяти» начинались как районный конкурс хореографии. Сегодня основанный Натальей Кадыгроб фестиваль стал окружным.

Зрители увидели более 40 выступлений танцевальных коллективов, музыкантов и чтецов. Юные исполнители и их наставники говорили о подвиге, о долге и о вечной благодарности.