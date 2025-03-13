Патриотический диктант пройдет в России по инициативе подмосковных школьников

Патриотическая акция «Диктант „Адмирал Горшков“» началась в России. К ней присоединятся свыше семи тысяч человек. Мероприятие придумали подмосковные школьники.

Акцию приурочили к 115-летию со дня рождения военного, основателя ракетно-ядерного океанского флота СССР адмирала Сергея Горшкова.

«Акцию придумали обучающиеся гимназии № 9 имени дважды Героя Советского Союза Горшкова в Коломне — участники всероссийского проекта Движения Первых „Хранители истории“. К акции уже присоединились школьники из 55 регионов страны. Это более семи тысяч человек», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Диктант пройдет в онлайн-формате. Тест будет состоять из 20 вопросов о важных событиях из жизни флотоводца. Задания разработал автор книги о Сергее Горшкове — капитан первого ранга, доктор исторических наук Михаил Манаков.

«Участие в диктанте — это возможность выразить уважение к прошлому, показать значимость подвигов предков и узнать больше об истории нашей страны. Рассчитываем, что диктант и дальше будет привлекать внимание школьников России, а число участников станет намного больше», — отметила председатель подмосковного Движения Первых Анастасия Бочарова.

На открытии акции присутствовали родственники Сергея Горшкова. К видеоконференции подключились воспитанники Нахимовского военно-морского училища.

Принять участие в акции можно до 31 марта. После написания диктанта каждый участник получит сертификат.