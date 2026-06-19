Патриотический час о начале ВОВ прошел в Воскресенске

18 июня в отделе краеведения Центральной библиотеки им. Инны Гофф в Воскресенске состоялась встреча патриотической направленности. Программа была посвящена Дню памяти и скорби и событиям первых дней Великой Отечественной войны.

В рамках встречи для участников творческих смен МОУ «Лицей им. Героя Советского союза Стрельцова П.В.» провели тематическую беседу о жителях Воскресенска, которым было присвоено звание Героя Советского Союза. Школьникам рассказали о вкладе города в годы войны и работе химкомбината, который выпускал продукцию для нужд фронта. Отдельное внимание уделили детям, которые трудились на производстве наравне со взрослыми.

Почетный гражданин городского округа Воскресенск Василий Дацюк поделился историей создания мемориала «Вечный огонь» и рассказал о значении сохранения памяти о военных событиях.

«Память о тех, кто отстоял страну, должна жить в каждом поколении. Мемориал стал символом благодарности и уважения к подвигу людей, которые приближали Победу», — отметил Василий Дацюк.

Завершилась встреча показом документального фильма «Город химиков. Вечный огонь», который дополнил рассказ о военной истории города и его жителях.