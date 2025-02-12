Патриотический час на тему Великой Отечественной войны провели в Воскресенске

В отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф прошел патриотический час «Воскресенск в годы Великой Отечественной войны». Участниками занятия стали ученики третьего класса школы № 3.
Патриотический урок для детей провела заведующая отделом краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф Елена Юрова. Школьники узнали о событиях того времени, в частности, об оборонной продукции Воскресенского химкомбината. Елена Юрова также провела для ребят экскурсию по военному залу и залу Героев. Помимо этого, третьеклассники побывали на выставке, посвященной 80-летию Великой Победы, которую представили поисковые отряды из Воскресенска.
Школьникам показали видеофильм из цикла «Город химиков». Ребята узнали об истории возведения памятника жителям Воскресенска, павшим в годы Великой Отечественной войны.