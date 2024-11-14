Патриотический благотворительный концерт прошел в Мытищах

Русский народный хор МГИМ имени А. Г. Шнитке провел благотворительный концерт во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах. Они исполнили напевы русских песен и композиции военных лет.

Зрителей также удивили традиционными русскими и казачьими танцами, хороводами под аккомпанемент гармоней, балалаек и трещоток. Артисты были в народных костюмах.

В фойе представили три выставки: ретроспективную выставку пейзажей городов профессора РГУ имени А. Н. Косыгина Алексея Шеболдаева, студентов института искусств РГУ им. А. Н. Косыгина «Тайны русской души» и Высшей школы дизайна РГУТИС «Современная скульптура и пластическое моделирование».

Организатором мероприятия стали благотворительный фонд «Развитие общественно-значимых инициатив», администрация Мытищ и МГИМ имени А. Г. Шнитке.

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