Патриотическая встреча ко Дню семьи, любви и верности прошла в Химках

В Доме культуры «Контакт» в Химках прошла тематическая лекция, посвященная Дню семьи, любви и верности. Участники узнали об истории праздника, традициях и роли семьи в сохранении культурного наследия.

В Доме культуры «Контакт» в Химках состоялось мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Лекция прошла в рамках программы «Успех V единстве поколений», направленной на сохранение исторической памяти и укрепление семейных традиций.

Участникам рассказали об истории праздника, святых Петре и Февронии, а также о том, почему именно 8 июля стало символом семейных ценностей в России. Встречу открыла лидер Движения общественной поддержки, директор Дома культуры «Контакт» Алина Шалимова.

Отдельной темой лекции стали события 1944 года, когда в период Великой Отечественной войны была учреждена государственная награда «Мать-героиня». Ею отмечали женщин, воспитавших десять и более детей.

«В 1944 году, когда страна несла колоссальные потери, государство нашло в себе силы отметить подвиг матерей. Это было признание того, что даже в самой страшной войне жизнь продолжается, а дети — наше будущее. Сегодня мы видим ту же картину: несмотря на все трудности, семьи остаются вместе, а значит, мы справимся», — отметила депутат Совета депутатов городского округа Химки Галина Болотова.

Завершилось мероприятие концертной программой. На сцене выступили семейные ансамбли и творческие коллективы.