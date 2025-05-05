Патриотическая эстафета к 80-летию Победы прошла в Красногорске

Патриотическая эстафета «Герои Отечества — связь поколений!» собрала уже тысячи участников. В Красногорске символ Победы — буква V — стал очередным напоминанием о единстве разных поколений и патриотизме.

Во время Великой Отечественной войны Красногорск находился близко к линии фронта. Летом 1941 года на защиту Родины ушли более 16 тысяч местных жителей. За весь период войны красногорская комсомольская организация направила на фронт около семи тысяч комсомольцев.

Волоколамское шоссе, проходящее через Красногорский район, вошло в историю битвы за Москву как одно из ключевых направлений. Местные жители активно помогали расчистить дорогу от снега, чтобы обеспечить проход военной техники и войск, защищавших столицу. Вражеские силы не смогли прорваться в Красногорск — благодаря героическим усилиям Красной армии линия обороны на рубеже Нефедьево–Козино была удержана.