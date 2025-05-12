Патриотическая акция «Вальс Победы» прошла в Истре

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Истра

Патриотическая акция «Вальс Победы» прошла в Истре накануне 80-летия Великой Победы. Одним из мест ее проведения стала центральная площадь города, там жители смогли потанцевать под живую музыку.

Акция «Вальс Победы» ежегодно проходит в Истре и этот год не стал исключением. Она прошла во дворах, школах и на городских площадках. С каждым годом акция приобретает все большее значение. В первую очередь она нацелена на подрастающие поколение, поэтому «Вальс Победы» прошел во всех образовательных учреждениях округа. Также в этом году в акции приняли участие педагоги и волонтеры, а также неравнодушные жители округа.

Главная цель акции — не просто почтить память героев, а передать будущим поколениям уважение к подвигу солдат, добившихся Победы в 1945 году, а также сохранить историческую память и укрепить связь между поколениями.

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