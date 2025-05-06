Патриотическая акция «Вахта памяти» прошла в Воскресенске

В Воскресенске у мемориала, посвященного погибшим от ран в местных госпиталях, состоялась патриотическая акция «Вахта памяти», посвященная вечной славе героев Великой Отечественной войны. Почетный караул у памятника с гордостью держали курсанты военно-патриотического клуба «Шторм».

В мероприятии приняли участие депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Екатерина Лобышева и депутаты окружного совета. Акция состоялась в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память».

Участники мероприятия почтили память защитников Родины минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. В митинге также приняли участие молодогвардейцы, учащиеся школы № 3» и «Гимназии № 1», а также волонтеры молодежного центра «Олимпиец».

Акция «Вахта памяти» является живым символом уважения и глубокой благодарности поколению победителей, которые отстояли мир и свободу. С каждым годом события Великой Отечественной войны становятся все более далекими, но наша обязанность — сохранять память об этом подвиге и передавать ее новым поколениям. Только так мы сможем защитить мир от повторения трагедий прошлого.