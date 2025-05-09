Патриотическая акция прошла у памятника «Дивизионная пушка Д-44» в Котельниках

Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

В Котельниках проходят патриотические мероприятия ко Дню Победы. Торжественное мероприятие состоялось у мемориала «Дивизионная пушка Д-44». Память участников Великой Отечественной войны также почтили у камня «Павшим за Родину» в сквере «Патриот» микрорайона Ковровый.

Помимо этого, в сквере «Патриот» состоялась «Вахта памяти» — митинг, посвященный Дню Победы и Дню воинской доблести Подмосковья 6 мая. В церемонии приняли участие активные жители, сотрудники администрации, общественные организации, депутаты, юнармейцы и школьники. Они возложили цветы к мемориальным доскам бойцам СВО и вспомнили о тех страшных временах, о жертвах и о великом подвиге советского народа.

Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники
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Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники
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Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники
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Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники
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Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники
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Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы. В Подмосковье проведут более 6000 мероприятий.

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