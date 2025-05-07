Патриотическая акция «Подарки ветерану» прошла в Красногорске

Депутат Мособлдумы Роман Володин, начальник управления внутренних дел по Красногорску Дмитрий Богомолов и глава фракции «Единой России» в совете депутатов Богдан Андриянов навестили ветеранов Великой Отечественной войны. Ксенофонта Зуева, Николая Воротилина и Василия Коренева поздравили с наступающим праздником и вручили им подарки.
Всем трем ветеранам недавно было присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Красногорск», а на их домах появились именные информационные доски.
Ксенофонт Зуев был призван на фронт в 1943-м году. Служил в 34-й запасной стрелковой дивизии. Но в историю свое имя вписал как штурман дальней авиации. Николай Воротилин воевал в составе 2-й Гвардейской минометной дивизии, участвовал в Сталинградской битве, боях на Курской дуге и в штурме Берлина. Недавно ему исполнился 101 год. Командир минометной батареи Василий Коренев с 1941 года прошел с боями через несколько фронтов.
Роман Володин подчеркнул, что эти люди, которые с честью и доблестью исполнили долг перед Родиной, стали нашей гордостью, примером мужества и отваги, искренней любви к родной земле. «Поклон и искренние слова благодарности нашим ветеранам», — сказал парламентарий.
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