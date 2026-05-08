Патриотическая акция «Парад у дома ветерана» прошла в Воскресенске

Воскресенск присоединился к патриотической акции «Единой России» «Парад у дома ветерана». В преддверии Дня Великой Победы в знак глубокой признательности поколению Победителей для участницы Великой Отечественной войны был организован торжественный марш и праздничный концерт прямо у ее дома.

Секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Малкин вместе с депутатами, молодогвардейцами и сторонниками партии навестили и поздравили с наступающим праздником Лидию Черную. Во время войны она работала в эвакуационном госпитале в поселке Пески. Тогда юная пятнадцатилетняя девчонка бесстрашно перевозила гражданскую и военную корреспонденцию в столицу.

У дома ветерана был организован парад: кадеты прошли торжественным маршем, держа равнение и чеканя шаг. А представительницы центра культуры и досуга «Москворецкий» исполнили для ветерана известные военные песни «Смуглянка» и «Катюша», напоминая всем о подвиге нашего народа.

Алексей Малкин сказал: «Мы выразили глубокую благодарность Лидии Сергеевне за ее мужество и самоотверженность, поздравили с наступающим праздником и вручили подарки. От всего сердца желаю доброго здоровья. Наша память о победе будет жить вечно благодаря таким людям».

Анастасия Парахина, принявшая участие в акции, подчеркнула важность сохранения исторической правды и преемственности поколений: «Для нас огромная честь лично сказать спасибо ветеранам. Их подвиг — это основа нашей свободы и независимости. Мы обязаны бережно хранить нашу историю, гордиться своей страной и передавать эту память следующим поколениям».

Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Историческая память».