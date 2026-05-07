Патриотическая акция «Огонь памяти» прошла в Королеве

7 мая в Королев доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Церемония прошла у монумента «Павшим за Родину».

У мемориала собрались представители администрации, ветераны, сотрудники силовых ведомств, участники патриотических объединений, школьники, студенты и жители наукограда. После передачи огня участники церемонии возложили цветы и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

В акции приняли участие представители корпорации «Тактическое ракетное вооружение», регионального отделения СоюзМаш России, УМВД, Министерства обороны и МЧС. К памятной церемонии также присоединились юнармейцы и учащиеся подшефных образовательных учреждений.

«Частица Вечного огня напоминает о подвиге людей, которые защищали страну и отдали жизнь за Победу. Для молодежи это возможность сохранить связь с историей», — сказал один из участников акции.

Акция «Огонь памяти» проходит в России десятый год подряд. Частицы Вечного огня с мемориала у Кремлевской стены передают в специальные лампы, изготовленные специалистами АО «МОСГАЗ». Их доставляют в десятки российских регионов, а также в зарубежные страны.

В этом году огонь направят в 71 субъект России, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Лампы также доставят на передовую и в 14 иностранных государств.