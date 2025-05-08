Патриотическая акция «Наша Великая Победа» прошла в Волоколамске

В Волоколамске развернули 20-метровое Знамя Победы в рамках патриотической акции. Муниципалитет стал первым, кто присоединился к инициативе.

Знамя Победы развернули у подножия легендарного мемориала — символа несокрушимого духа и победы советского народа в Великой Отечественной войне. Участие в акции приняли более 100 человек: ветераны, представители молодежных организаций, волонтеры и местные жители.

«Акция стала ярким выражением благодарности героям, отстоявшим свободу и независимость Родины», — сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Знамя Победы отправится в путь по другим городам боевой славы Московской области. Кульминацией акции станет торжественное развертывание полотна на Поклонной горе в Москве.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы. В Подмосковье проведут более 6000 мероприятий.