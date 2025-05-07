Патриотическая акция «Костер памяти» прошла в Рошале

Акция «Костер памяти» проходит в Рошале 10 лет. Сначала ее организовывали на озере Юбилейном, а теперь — в городском парке.

«Когда все это начиналось, мы не рассчитывали, что акция станет традиционной. Но благодаря всем нам мы каждый год здесь встречаемся и вспоминаем тех, кому мы благодарны. К тому же эта акция направлена на патриотическое воспитание молодежи. Всех с наступающим 80-летием Великой Победы, всем счастья, здоровья и мирного неба над головой», — сказал председатель Совета депутатов муниципального округа Шатура Дмитрий Янин.