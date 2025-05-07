Патриотическая акция «Костер памяти» прошла в Рошале
В Рошале накануне Дня Победы зажгли костер памяти в городском парке. На мероприятии подвели итоги детского патриотического конкурса «Эхо войны», прочли стихи и спели песни.
Акция «Костер памяти» проходит в Рошале 10 лет. Сначала ее организовывали на озере Юбилейном, а теперь — в городском парке.
«Когда все это начиналось, мы не рассчитывали, что акция станет традиционной. Но благодаря всем нам мы каждый год здесь встречаемся и вспоминаем тех, кому мы благодарны. К тому же эта акция направлена на патриотическое воспитание молодежи. Всех с наступающим 80-летием Великой Победы, всем счастья, здоровья и мирного неба над головой», — сказал председатель Совета депутатов муниципального округа Шатура Дмитрий Янин.
В Рошальском парке наградили победителей и призеров патриотического конкурса «Эхо войны», созданного Общественной палатой в Шатуре. В нем приняли участие участие 102 человека от 5 до 15 лет. Ребята читали стихи о Великой Отечественной войне и рисовали. Часть картин отправят бойцам в зону СВО, а другую оставят у организаторов.
«Мой прадед Кунышев Петр Иванович жил в Рошале. Он прошел всю войну, и я посвятила стихотворение ему», — поделилась ученица 4 класса кривандинской школы, участника конкурса София Осокина.
София завоевала гран-при конкурса. Победителям и призерам вручили подарки. Для всех участников акции «Костер памяти» организовали полевую кухню, где кормили солдатской кашей.