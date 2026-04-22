Патриотическая акция ко Дню Победы прошла в Мытищах

Масштабное мероприятие состоялось 20 апреля в образовательных учреждениях округа. Воспитанники детских садов, школьники, педагоги и родители собрали 2550 открыток и писем со словами благодарности и теплыми пожеланиями для ветеранов.

Цель акции — выразить благодарность участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, а также военнослужащим, которые участвуют в боевых действиях. Мероприятие стало ежегодным, а сами ученики с удовольствием откликнулись на запрос.

«Школьники и воспитанники детских садов подошли к созданию писем с особым трепетом, вложив в каждое послание частичку души», — отметили в управлении образования администрации городского округа Мытищи.

Все поздравления найдут своих адресатов: их передадут ветеранам, которые проживают на территории округа, направят в госпитали и в зону проведения специальной военной операции.