Патриотическая акция ко Дню Победы пройдет в Химках

«Услышать Победу» — так называется масштабная патриотическая акция, которую запустили в Химках. Каждый желающий может позвонить по телефону и услышать аудиозаписи о провозглашении Победы в 1945 году.
Акция продлится до 15 мая. В ее рамках будет работать специальная телефонная линия: 8 (800) 200-09-05. Все желающие могут позвонить в любое время и услышать уникальные архивные аудиозаписи о провозглашении Победы в 1945 году.
«Это отличная возможность прикоснуться к истории и проникнуться атмосферой того времени. Акция также поможет расширить представление об одном из самых значимых событий в летописи нашего Отечества», – подчеркнул депутат Совета депутатов Руслан Шаипов.
Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила, что акция «Услышать Победу» направлена на сохранение исторической памяти и объединение современного поколения с их героическим прошлым.
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