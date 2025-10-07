Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет службу в Сергиевом Посаде

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Троице-Сергиеву Лавру 7 октября. Этот визит традиционный, поскольку 8 октября православная церковь отмечает день памяти преподобного Сергия Радонежского, одного из самых почитаемых святых. В народе этот праздник называют «Осенний Сергией».