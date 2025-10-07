Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет службу в Сергиевом Посаде
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Троице-Сергиеву Лавру 7 октября. Этот визит традиционный, поскольку 8 октября православная церковь отмечает день памяти преподобного Сергия Радонежского, одного из самых почитаемых святых. В народе этот праздник называют «Осенний Сергией».
Предстоятеля Русской православной церкви торжественно встретили глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова и духовенство Лавры. Его Святейшеству преподнесли белый букет роз, символизирующий чистоту веры и уважение к святому месту.
Патриарх посетил Троицкий собор, чтобы поклониться мощам преподобного Сергия Радонежского и иконе «Троица» кисти Андрея Рублева.
Традиционно утром следующего дня в Успенском соборе начнется праздничная литургия, которую проведет сам патриарх Кирилл. После службы он произнесет пастырское слово, обращенное к многочисленным паломникам и прихожанам.
Отметим, это событие собирает тысячи православных христиан, желающих почтить память святого покровителя русской земли, чья жизнь стала символом духовного возрождения и единства народа.