Патент на работу для иностранцев увеличат в Подмосковье в 2026 году

Стоимость патента на работу для иностранцев увеличат в Подмосковье с 8,9 тысячи до 10 тысяч рублей в 2026 году. Такой закон приняли в Мособлдуме.

С 1 сентября этого года действует норма, позволяющая иностранцам работать по одному патенту в Москве и Подмосковье. Его стоимость со следующего года вырастет до 10 тысяч рублей во всем Московском регионе.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, увеличение стоимости патента привлечет в консолидированный бюджет региона 4,9 миллиарда рублей.

«Заработные платы в Московской области, как и в столице, показывают уверенный рост. Соответственно, иностранные работники должны платить сопоставимые налоги», — подчеркнул спикер.

Узнать о наличии патента и постановке на миграционный учет можно через специальный сервис.