Пастила и сыр из Подмосковья вошли в топ-10 лучших продуктов России

Сразу два производителя продуктов питания вошли в десятку лучших по версии национального рейтинга 50 Best Tastes of Russia — 2025. Высокие результаты показали «Коломенская пастила» и «Истринская сыроварня Олега Сироты».

Лакомство, которое изготавливают в Подмосковье, – не просто сладость, а дань традициям.

«Мы не кондитеры в обычном понимании, а музейные исследователи и реконструкторы. Наша пастила — это вкус истории, собранный по крупицам из архивов, музейных коллекций и старинных книг», – уточнила основатель проекта Наталья Никитина.

Как и много лет назад, пастилу делают готовят из натуральных ингредиентов: кислых яблок, белка, меда и патоки. Даже упаковку создают вручную, по старинным образцам.

Отметим, что лакомство уже входит в десятку рейтинга «Вкусы России» Министерства сельского хозяйства, а музей «Коломенская пастила» стабильно держится в числе ведущих гастротуристических объектов страны.

Не менее ярко проявила себя и Истринская сыроварня Олега Сироты. Каждый август там проводят гастрономический фестиваль, который посещают фермеры со всей страны. В этом году на мероприятии побывали представители более 300 хозяйств из 50 регионов России, которые привезли сыры, молочную продукцию, мясные деликатесы, рыбу и многое другое.

На праздник также приехали более 70 тысяч гостей.

В рамках конкурса 50 Best Tastes of Russia в 2025 году за победителей голосовали 500 экспертов — от шеф-поваров и рестораторов до отельеров и предпринимателей.

В список лучших попали как крупные агрохолдинги, так и небольшие локальные производства.