Пассажиры ЦППК смогут бесплатно провезти велосипеды в поездах 27 и 28 сентября

Центральная пригородная пассажирская компания поддержит I Московский детский велофестиваль, который пройдет в столице 27 и 28 сентября, и обеспечит всем его участникам бесплатный провоз двухколесного транспорта в электричках и поездах центральных диаметров. Акция будет действовать на территории столичного региона.

В оба дня фестиваля пассажиры смогут перевезти велосипеды бесплатно с 09:00 до 21:00. Для этого достаточно оформить в кассе или автомате специальный билет с нулевой стоимостью.

Мероприятие пройдет в сквере на Цветном бульваре и соберет семьи с детьми в возрасте от четырех до 16 лет. Юным спортсменам предстоят заезды на дистанции от 700 метров до 5,6 километра — в зависимости от возрастной категории.

Центральная пригородная пассажирская компания напоминает, что бесплатный провоз велосипедов действует не только в дни велофестиваля.

На пригородных маршрутах двухколесный транспорт можно перевозить безвозмездно каждый день в период с 11:00 до 16:00, а также с 21:00 до 06:00. В поездах Московских центральных диаметров эта опция доступна круглосуточно.