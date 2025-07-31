Пассажиры ЦППК смогут бесплатно провезти велосипеды в поездах 2 и 3 августа
В выходные 2 и 3 августа в поездах ЦППК в Москве и Подмосковье сделают бесплатным провоз велосипедов. Акцию запустили в поддержку ночного велофестиваля.
Провезти велосипед бесплатно можно будет весь день 2 августа и до шести утра 3 августа. Для этого нужно будет оформить специальный билет в кассе.
Традиционно мероприятие собирает десятки тысяч участников. Он пройдет в центре столицы по маршруту, пролегающему по Садовому кольцу.
Фестивальный городок откроется в 20:00, вход будет организован с Большой Пироговской улицы. Велозаезд пройдет в три этапа: в 21:00, 22:00 и 23:00. Развлекательная программа продлится до 01:00.
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Пассажиры ЦППК смогут бесплатно провезти велосипеды в поездах 2 и 3 августа
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