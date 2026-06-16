Пассажиры Мострансавто совершили более 19 млн поездок по «Тройке» с начала года

С начала 2026 года пассажиры совершили свыше 19 миллионов поездок в автобусах Мострансавто, используя транспортную карту «Тройка». Компания, подведомственная Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, обеспечивает перевозки по городским, пригородным и междугородним маршрутам.

Ежедневно картой «Тройка» пользуются тысячи жителей и гостей Подмосковья. В среднем за день пассажиры совершают порядка 137 тысяч поездок. Наибольшее количество операций с начала года зафиксировано на маршрутах МАП № 11 в Балашихе — более 3,3 миллиона поездок. Второе место занимает МАП № 1 в Люберцах с показателем свыше 2,6 миллиона поездок. Замыкает тройку лидеров МАП № 3 в Домодедове с результатом более 2,3 миллиона поездок.

Автобусы Мострансавто помогают жителям Московской области добираться на работу и учебу, к станциям МЦД и метро, железнодорожным платформам, социальным учреждениям и другим важным объектам региона.

Кроме карты «Тройка», оплатить проезд в автобусах Мострансавто можно банковскими картами, транспортными картами «Стрелка», а также социальными картами жителя Подмосковья и москвича.