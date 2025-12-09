Пассажиры оплатили проезд в автобусах Подмосковья «Тройкой» 40 млн раз с января

Жители и гости Подмосковья все чаще используют карту «Тройка» для оплаты проезда в автобусах «Мострансавто». С начала года по тарифу «Кошелек» совершили более 40 миллионов транзакций, что на 20% больше, чем за тот же период в прошлом году.

В будние дни «Тройкой» оплачивают в среднем свыше 110 тысяч поездок. Чаще всего картой пользуются пассажиры МАП № 11 Балашиха, МАП № 1 Люберцы и МАП № 9 Долгопрудный.

Карта «Тройка» позволяет экономить, так как стоимость поездок уменьшается по мере их количества в месяц. После каждой 10-й поездки скидка растет на 7%, а с 51-й поездки достигает максимальных 35%. Помимо «Тройки», оплатить проезд в автобусах «Мострансавто» можно банковской картой, транспортной картой «Стрелка» и социальными картами.