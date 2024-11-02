Пассажиры «Мострасавто» совершили более 43 миллионов поездок в октябре

Пассажиры «Мострансавто» совершили свыше 43 миллионов поездок в октябре. Это на 2% больше, чем в этом же месяце прошлого года.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, больше всего поездок жители совершили 3 октября. В этот день автобусами компании воспользовались почти 1,7 миллиона раз.

За месяц жители воспользовались социальными картами 20 миллионов раз. Банковскими картами совершили около 15 миллионов транзакций. Еще свыше девяти миллионов поездок совершили по «Стрелке» и «Тройке».

Чаще всего пассажиры пользовались маршрутов № 10 в Королеве. На нем совершили более 5,6 миллиона поездок. Еще 4,4 миллиона пришлось на № 11 в Балашихе и 4,2 миллиона — на № 5 в Подольске.

Компания «Мострансавто» обслуживает более 1,4 тысячи маршрутов. Автопарк насчитывает более шести тысяч автобусов.

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