Пассажиры «Мострансавто» забыли в автобусах свыше 2,5 тысячи вещей с января

Пассажиры «Мострансавто» оставили в автобусах свыше 2,5 тысячи вещей с начала года. В декабре они чаще всего оставляли там перчатки, шарфы и шапки.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, самыми необычными находками в декабре стали елка и костюм деда Мороза.

В целом чаще всего пассажиры оставляли в автобусах транспортные, банковские и социальные карты, сотовые телефоны и кошельки.

При обнаружении потери жителей призывают обращаться в «Мострансавто» через официальный сайт компании. В специальном разделе необходимо заполнить форму, указав дату и время поездки, в также краткое описание предмета. Все оставленные пассажирами вещи хранятся в филиалах на протяжении полугода. При получении необходимо предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также расписаться в журнале.

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