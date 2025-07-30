Пассажиры «Мострансавто» забыли в автобусах более 1,4 тысячи вещей за июль

С начала года пассажиры «Мострансавто» забыли в автобусах 1,2 тысячи вещей. Среди них были телефоны, кошельки, а также альбом с коллекцией монет и фарфоровая кукла.

В число самых популярных находок вошли мобильные телефоны, кошельки, документы и банковские карты, рассказали в областном Минтрансе. В июле сотрудники компании также нашли в салонах альбом с коллекцией монет, фарфоровую куклу, а также комплект рыболовных снастей.

Пассажирам напомнили, что вернуть забытые вещи можно через специальный раздел на сайте «Мострансавто». Для этого нужно заполнить онлайн-форму, указать дату, маршрут и описание предмета. Находки хранятся на складе до полугода, а затем утилизируются.

При обнаружении бесхозного предмета в автобусе следует сообщить о нем водителю.

Компания обслуживает более 1,4 тысячи маршрутов, ежедневно на линии выходит более пяти тысяч автобусов.