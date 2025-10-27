Пассажиры «Мострансавто» совершили свыше 540 тысяч поездок до дач с апреля

Хотя осень уже вступила в свои права, дачники в Подмосковье по-прежнему посещают свои участки. С апреля по сезонным автобусным маршрутам «Мострансавто», ведущим к садовым товариществам и загородным домам, совершили свыше 543 тысяч поездок.

Для перевозки дачников в регионе задействовали 35 маршрутов, которые продолжают работать в октябре.

Большинство пассажиров предпочитают пользоваться для оплаты проезда социальными картами — с начала сезона зафиксировано более 396 тысяч таких транзакций. Еще около 96 тысяч раз жители расплачивались банковскими картами, а с помощью транспортных карт «Стрелка» и «Тройка» совершили свыше 50 тысяч поездок.

Самыми востребованными направлениями традиционно стали популярные у дачников маршруты: № 10 «Автостанция — Юбилейное», где зарегистрировали около 85 тысяч пассажиров, № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок» (свыше 80 тысяч), а также № 30 «Электрогорск — Алексеево» (57 тысяч).

Ежегодное открытие дополнительных маршрутов помогает сделать поездки в загородные районы более удобными и доступными как для жителей Московской области, так и для москвичей.

Графики движения автобусов синхронизируют с расписанием электричек, что позволяет пассажирам легко планировать поездки. Завершится работа сезонных маршрутов в начале ноября.