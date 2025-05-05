Пассажиры «Мострансавто» совершили почти 4 миллиона поездок в майские праздники

С 1 по 4 мая жители и гости Подмосковья совершили свыше 3,8 миллиона поездок в автобусах «Мострансавто». Больше всего пассажиров зарегистрировали в субботу.

Чаще всего проезд в автобусе оплачивали социальными картами — было зафиксировано 1,7 миллиона транзакций. Банковские карты применили 1,4 миллиона пассажиров, а проездными «Стрелка» и «Тройка» жители и гости Московской области воспользовались за вышеуказанный период 560 тысяч раз.

Больше всего поездок в праздничные дни было совершено по маршруту № 10 в Королеве. Второе и третье места по популярности заняли маршруты № 11 в Балашихе и № 5 в Подольске.