Пассажиры «Мострансавто» совершили более 4 млн поездок в майские праздники

С 8 по 11 мая жители и гости Подмосковья совершили более 4,1 миллиона поездок на автобусах «Мострансавто». Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Больше всего пассажиров было 8 мая — в этот день автобусами воспользовались около 1,1 миллиона человек. Самыми загруженными стали маршруты в Королеве, Ногинске и Балашихе. В Королеве за четыре дня на маршрутах МАП № 10 проехали более 570 тысяч человек, в Ногинске — свыше 450 тысяч, в Балашихе — более 440 тысяч.

В праздники чаще всего оплачивали проезд с помощью социальных карт — 1,8 миллиона поездок, с помощью банковских карт провели 1,4 миллиона транзакций, а еще 750 тысяч — с транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».