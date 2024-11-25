Пассажиры «Мострансавто» совершили 440 миллионов поездок с января

Пассажиры «Мострансавто» совершили свыше 440 миллионов поездок на автобусах с начала года. Это на 13% больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в региональном Минтрансе, чаще всего жители оплачивали проезд социальными картами. Ими воспользовались 206 миллионов раз. Еще свыше 140 миллионов поездок совершили по банковским картам и около 93 тысяч — по «Стрелке» и «Тройке».

Самым популярным маршрутом оказался № 10 в Королеве. На нем насчитали 63 миллиона поездок. Еще 46,6 миллиона пришлось на № 5 в Подольске и 45,5 миллиона — на № 8 в Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.