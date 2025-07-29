Пассажиры «Мострансавто» оплатили проезд банковскими картами 97 млн раз с января

Пассажиры «Мострансавто» совершили более 97 миллионов поездок по банковским картам с января. Это на 4% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщили в Минтрансе МО.
Ежедневно в июле пассажиры оплачивали проезд банковскими картами порядка 470 тысяч раз.
С начала года большинство таких транзакций зафиксировали на маршруте № 10 в Королеве. Это 13,8 миллиона операций. Еще почти 13 миллионов было на автобусах № 11 в Балашихе и 10,3 миллиона — на № 1 в Люберцах
В ведомстве напомнили, что пассажиры могут оплачивать проезд «Стрелкой» и «Тройкой», а также социальными картами.
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