Пассажиры «Мострансавто» оплатили проезд банковскими картами 97 млн раз с января

Пассажиры «Мострансавто» совершили более 97 миллионов поездок по банковским картам с января. Это на 4% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщили в Минтрансе МО.

Ежедневно в июле пассажиры оплачивали проезд банковскими картами порядка 470 тысяч раз.

С начала года большинство таких транзакций зафиксировали на маршруте № 10 в Королеве. Это 13,8 миллиона операций. Еще почти 13 миллионов было на автобусах № 11 в Балашихе и 10,3 миллиона — на № 1 в Люберцах

В ведомстве напомнили, что пассажиры могут оплачивать проезд «Стрелкой» и «Тройкой», а также социальными картами.