Пассажиркам на ж/д станции «Дедовск» в Истре вручили тюльпаны к 8 Марта

На железнодорожной станции «Дедовск» в Истре прошел рейд, посвященный Международному женскому дню. Жительницам и гостям муниципального округа раздали тюльпаны и напомнили о правилах безопасности вблизи железнодорожных путей.
В акции, приуроченной к 8 Марта приняли участие специалисты территориального отдела, волонтеры Подмосковья муниципального округа Истра и сотрудники линейного отдела полиции. Они напомнили пассажиркам о правилах передвижения рядом с железной дорогой, в наземных переходах и в поездах. Проверяющие упомянули, что безопасность зависит не только от установленных норм, но и от сознательности каждого человека. Вместе с яркими цветами женщинам раздали информационные памятки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новых пешеходных переходах через железнодорожные пути в Подмосковье.
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