Еще пять современных пешеходных переходов через железную дорогу построят в Подмосковье. До конца года они появятся в Люберцах, Лобне и Одинцове, а в 2026-м такой объект возведут в Раменском, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев .

Запрос на строительство новых безопасных пешеходных переходов вырос после запуска МЦД. Многие жители пользуются диаметрами ежедневно, и часто они пересекают железную дорогу прямо по путям, подвергая себя риску. Для повышения безопасности пассажиров в регионе строят новые комфортные переходы. С 2022 года такие объекты появились в Химках, Истре, Люберцах, Серпухове, Реутове, Раменском и Ленинском округе.

«Акцент не только на безопасности, но и на удобстве — чтобы можно было легко подняться и спуститься пожилым людям, мамам с колясками, детям с велосипедами, самокатами, на роликах. Для этого оборудуем переходы лифтами, пандусами, делаем просторные входные группы», — отметил Воробьев.

Сейчас на финальной стадии строительства находится переход у станции Малаховка в Люберцах. Все работы там планируют завершить во втором квартале года. Сейчас строители приступают к монтажу металлоконструкций башен-сходов.

Переход соединит Новый проспект и 1-ю Первомайскую улицу, улучшив жизнь более чем 10 тысяч человек.