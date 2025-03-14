«Безопасность и удобство». Андрей Воробьев — о новых пешеходных переходах через ж/д пути в Подмосковье
Воробьев: еще 5 пешеходных переходов через ж/д пути построят в Подмосковье
Еще пять современных пешеходных переходов через железную дорогу построят в Подмосковье. До конца года они появятся в Люберцах, Лобне и Одинцове, а в 2026-м такой объект возведут в Раменском, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Запрос на строительство новых безопасных пешеходных переходов вырос после запуска МЦД. Многие жители пользуются диаметрами ежедневно, и часто они пересекают железную дорогу прямо по путям, подвергая себя риску. Для повышения безопасности пассажиров в регионе строят новые комфортные переходы. С 2022 года такие объекты появились в Химках, Истре, Люберцах, Серпухове, Реутове, Раменском и Ленинском округе.
«Акцент не только на безопасности, но и на удобстве — чтобы можно было легко подняться и спуститься пожилым людям, мамам с колясками, детям с велосипедами, самокатами, на роликах. Для этого оборудуем переходы лифтами, пандусами, делаем просторные входные группы», — отметил Воробьев.
Сейчас на финальной стадии строительства находится переход у станции Малаховка в Люберцах. Все работы там планируют завершить во втором квартале года. Сейчас строители приступают к монтажу металлоконструкций башен-сходов.
Переход соединит Новый проспект и 1-ю Первомайскую улицу, улучшив жизнь более чем 10 тысяч человек.
В Лобне новый переход построят рядом с Кольцевой улицей. Работы там завершат в июле.
Сооружение оборудуют для людей с ограниченными возможностями — там установят лифты, систему освещения и пешеходную зону.
Еще два перехода построят в четвертом квартале года в Одинцове. Рядом с ЖК «Рублевский» он соединит жилой комплекс и поселок Новоивановское. Второй обустроят возле Баковской и Вокзальной улиц.
Все объекты остеклят, оборудуют лифтами и освещением, а также пешеходными зонами и архитектурной подсветкой.
Во второй половине следующего года аналогичное сооружение построят между станциями Быково и Удельная в Раменском. Его длина составит 140 метров. Объект соединит Южный проспект и Интернациональную улицу.