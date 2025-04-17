Пассажирам ж/д станции в Мытищах напомнили правила безопасного поведения

Очередной рейд по безопасности на железной дороге прошел в Мытищах. Пассажирам вручили листовки и напомнили правила поведения на путях.

Рейд осуществили сотрудники администрации и представители Центральной пригородной пассажирской компании на платформе Тайнинской.

С жителями провели разъяснительные беседы о правилах поведения на ж/д путях и объектах железнодорожной инфраструктуры. В ходе рейда выявили нарушение: четверо подростков планировали пересечь пути в неположенном месте. С ребятами провели профилактическую беседу. Специалисты также проверили территорию и выявили несанкционированные проходы.

Подобные рейды проводят регулярно для того, чтобы обратить внимание граждан на необходимость повышенного внимания к соблюдению требований безопасности на железной дороге.