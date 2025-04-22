Пассажирам ЦППК подарят георгиевские ленты ко Дню Победы

Акция «Георгиевская лента» пройдет в Подмосковье с 24 апреля по 8 мая. Мероприятие проведут Центральная пригородная пассажирская компания и региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Добровольцы в ярко-синей форме будут встречать жителей и гостей Московской области на пригородных платформах Белорусского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. Пассажирам вручат георгиевские ленты – главный символ Победы в Великой Отечественной войне.

Волонтеры и сотрудники ЦППК ежегодно проводят акцию, чтобы почтить память героев.

Добровольцы будут работать на платформах ежедневно в течение двух недель с 12:00 до 14:00.