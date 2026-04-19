Пасхальный праздник для дошкольников провели в Химках

В Химках продолжают отмечать Пасху. 16 апреля в дошкольном отделении школы № 1 провели праздник «Молодильные яблочки». В программу вошли музыкальные и литературные композиции в исполнении воспитанников, а также театральная мини-постановка.

Директор школы № 1, депутат Галина Болотова отметила, что подобные мероприятия помогают детям приобщаться к культурным и духовным традициям, развивают творческие способности и создают атмосферу добра и единства. Перед участниками праздника выступил батюшка, который подчеркнул значимость Пасхи как одного из главных христианских праздников, напомнил о важности милосердия, доброты и взаимной поддержки. В завершение мероприятия воспитанникам вручили сладкие подарки.

Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова отметила, что такие встречи объединяют семьи, педагогов и детей вокруг традиционных ценностей и способствуют духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Проведение подобных мероприятий в образовательных учреждениях Химок стало доброй традицией. Праздничные программы, посвященные Пасхе, помогают сохранять культурное наследие, укреплять связь поколений и формировать у детей уважение к духовным истокам отечественной культуры.