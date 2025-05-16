Пасхальный фестиваль колокольного звона пройдет в Коломне 17 мая

В парке рядом со старинным Богородице-Рождественским Бобреневым монастырем в Коломне 17 мая пройдет седьмой ежегодный Пасхальный фестиваль колокольного звона «Бобреневские перезвоны». Лучшие звонари исполнят свои произведения на больших и маленьких колоколах.

Кроме того, на фестивале выступят солисты-вокалисты, детские и взрослые музыкальные и хоровые коллективы из Москвы и Подмосковья, а также известные российские артисты и деятели культуры.

Для гостей будет организована ярмарка, где каждый сможет принять участие в увлекательных мастер-классах по искусству колокольного звона и традиционным русским ремеслам, развлечься на аттракционах и попробовать блюда русской кухни.

Место проведения: городской округ Коломна, село Старое Бобренево, улица Красная, дом 1а, парк у стен Бобреневского монастыря. Начало праздника в 11:00. Вход свободный, без возрастного ограничения.