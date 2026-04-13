Пасхальные мастер-классы прошли в Воскресенске

В Воскресенском округе в учреждениях культуры провели программы, приуроченные к празднику Воскресения Христова. Участники познакомились с традициями Пасхи, приняли участие в мастер-классах и творческих занятиях.

В структурных подразделениях координационно-методического центра культуры и творчества «Истоки» организовали тематические встречи и занятия, посвященные Пасхе. Программы прошли в сельских домах культуры и клубах округа.

В Доме культуры села Федино состоялась программа «Пасхальное чудо своими руками». Участники не только создали праздничные поделки, но и узнали об истории праздника. Настоятель Серафимовского храма иерей Сергий Пчелинцев рассказал о духовном смысле Пасхи.

«Важно не только сохранить традиции, но и понимать их значение», — отметил он.

В ДК «Красный горняк» провели театрализованную лекцию в рамках проекта «Из бабушкиного сундука». Гости познакомились с народными обычаями, поучаствовали в играх и расписали медовые пряники. В объединении «Творческая мастерская» дети освоили разные способы окрашивания яиц и узнали о старинных традициях.

В Доме культуры деревни Ратчино детям рассказали о пасхальных обычаях. После этого они украсили имбирные пряники сахарной глазурью и декоративной посыпкой. Каждый сувенир стал подарком к празднику.

В сельском клубе деревни Степанщино прошел мастер-класс по декору яиц в технике декупаж. Участники создавали орнаменты и делились идеями.

«Мы старались сделать что-то особенное, чтобы сохранить атмосферу праздника», — рассказала одна из участниц.