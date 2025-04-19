Пасхальные куличи и яйца освятили в храмах в Серпухове

В Страстную субботу православные верующие в Серпухове готовятся к встрече воскресения Христова. В храмах по всему округу прошли торжественные службы, на которых освятили куличи и яйца.

Чтобы получить благословение на предстоящий праздник, прихожане собрались в храме Всех святых и Введенском Владычном женском монастыре.

Освящение куличей и яиц — это момент, который символизирует единство семьи и общину. Украшенный яркими глазурями и символами кулич на Пасху ставят в центр стола, а окрашенные яйца олицетворяют новую жизнь и воскресение. После освещения эти продукты становятся святыми дарами, которые связывают верующих с духовным миром.

Богослужения к празднику начнутся в Серпухове 19 апреля в 23:00. Возрастное ограничение: 0+

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил верующих с Пасхой.