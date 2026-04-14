Пасхальные богослужения прошли в Чехове

35 храмов и монастырь Вознесенской Давидовой пустыни распахнули свои двери для жителей и гостей Чехова. На протяжении длительного времени прихожане тщательно готовились к светлому празднику Воскресения Христова.

В преддверии Пасхи в монастыре Вознесенская Давидова пустынь собрали особый гуманитарный груз. Бойцам специальной военной операции отправили освященные куличи, маскировочные сети и окопные свечи.

Необходимые на передовой вещи и технику отправили также волонтерские объединения, школы и администрация Чехова. В партию гуманитарного груза вошли мототехника, генераторы, медикаменты, провода, сухпайки и даже фрукты.

В Великую субботу тысячи прихожан потянулись на праздничные богослужения и освящения трапезы в святые места. В корзинках несли разноцветные яйца, пасхи и куличи. Все было заранее заботливо подготовлено верующими к благословению трапезы.