Пасхальные богослужения прошли в Чехове
35 храмов и монастырь Вознесенской Давидовой пустыни распахнули свои двери для жителей и гостей Чехова. На протяжении длительного времени прихожане тщательно готовились к светлому празднику Воскресения Христова.
В преддверии Пасхи в монастыре Вознесенская Давидова пустынь собрали особый гуманитарный груз. Бойцам специальной военной операции отправили освященные куличи, маскировочные сети и окопные свечи.
Необходимые на передовой вещи и технику отправили также волонтерские объединения, школы и администрация Чехова. В партию гуманитарного груза вошли мототехника, генераторы, медикаменты, провода, сухпайки и даже фрукты.
В Великую субботу тысячи прихожан потянулись на праздничные богослужения и освящения трапезы в святые места. В корзинках несли разноцветные яйца, пасхи и куличи. Все было заранее заботливо подготовлено верующими к благословению трапезы.
Параллельно в храмах прошла Божественная литургия — пришедшие исповедались, вспоминали ушедших близких и причащались. Желающих подвести итог длительному духовному приготовлению — Великому посту и Страстной седмице — было много. После чтения молитв и песнопения со свечами в руках и под звон колоколов процессия отправилась на крестный ход вокруг храмов.
Самым зрелищным мероприятием стал вынос Благодатного огня, который раздали прихожанам. Церемония символизирует воскрешение Христа, победу жизни над смертью, добра над злом. Празднование Пасхи продлится всю следующую неделю — Светлую седмицу. В эти дни храмы будут открыты для всех желающих.