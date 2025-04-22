Пасхальные богослужения прошли в 35 храмах в Чехове

В муниципальном округе Чехов пасхальные богослужения прошли в 35 храмах. Настоятель монастыря Вознесенской Давидовой пустыни передал в зону СВО гуманитарный груз и традиционные угощения к празднику.

Из Вознесенской Давидовой пустыни в зону СВО также отправили знамя с изображением Спасителя и камуфляжные сети, которые сплели здесь же.

«К нашим ребятам — тем, кто защищает Родину с нашей Лопасненской земли, отправляется помощь. Безусловно, без символа праздника это невозможно — это пасхальный кулич. Поедут к ребятам для того, чтобы почувствовали нашу совместную радость, наше единство», — сказал настоятель монастыря Вознесенской Давидовой пустыни, игумен Сергий.

«Нравится подготовка к этому празднику», — сказала прихожанка монастыря Вознесенской Давидовой пустыни Анна Гершенкова.

На праздничные богослужения жители округа стали приходить еще в Великую Субботу для освещения пасхальных угощений. Во время Божественной литургии многие исповедываются, вспоминают ушедших близких и причащаются.

«Я хожу каждый год перед Пасхой освящать куличи. Это можно считать даже семейной традицией уже», — добавила прихожанка церкви Анны Праведной Зачатия Лилия Антошина.

Было также много желающих посетить ночную службу, которая началась в канун Пасхи в 23:00. На всенощную в монастыре Вознесенской Давидовой пустыни пришел и глава округа Михаил Собакин. После чтения молитв и песнопения со свечами в руках и под звон колоколов процессия выдвинулась на крестный ход вокруг храма. Вместе с родителями одной колонной вышли дети и ученики Воскресной школы.

Погасший огонь вновь разжигают и раздают прихожанам, что символизирует воскрешение Христа и начало светлого праздника.